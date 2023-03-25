حبس المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق وطالبت بسرعة اجراء التحريات بالواقعة.

تعود تفاصيل البلاغ لوصول معلومات لمديرية الأمن حيال شخصين لهما معلومات جنائية سابقة باتجارهما بالحشيش بالمنطقة وتحقيق ربح غير مشروع.

بالفحص وإجراء التحريات، عثر بحوزتهما على كمية من الحشيش تزن كيلو جرام و2 هاتف محمول لتسهيل الاتصال بالعملاء.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم واعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

محامي يوضح العقوبة

وحول العقوبة المتوقعة، الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، أوضح أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف «عبدالعظيم» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.