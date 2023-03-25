مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 3.. أحمد مكي يغازل استشارية العلاقات الزوجية

بدات الحلقة 3 من مسلسل الكبير أوي7 بلقاء الكبير ومربوحة باستشارية العلاقات الزوجية التي تجسد دورها الفنانة اللبنانية نور.

الكبير أوي يغازل أخصائية العلاقات الزوجية

وانبهر الكبير أوي بجمال استشارية العلاقات الزوجية والتي تقوم بدورها نور مما جعل الغيرة تدب في قلب مربوحة، لتقوم علي الفور بتهام الكبير بعدم القيام بواجباته الزوجية، لتبدأ إصلاح الموقف وتحكي عدم اهتمامه بيها وبزعلها، ليواصل الكبير كلمات الغزل تجاه استشارية العلاقات الزوجية.

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 7

تتناول أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 7 هذا الموسم الخلافات الزوجية التي نشأت بين الكبيراوي وزوجته مربوحة، ما يضطرهما إلى اللجوء لاستشاري علاقات زوجية بعد نصيحة شقيقة جوني لهما بذلك، ويُعرض مسلسل الكبير أوي 7 يوميا، عبر قناة on عقب الإفطار مباشرة، في تمام الساعة 6:15 مساء.