كلمات أغنية تتر مسلسل الكبير أوي 7 بطولة وغناء أحمد مكي

للعام السابع، يشارك الفنان أحمد مكي في موسم رمضان بمسلسل الكبير أوي، والذي جذب قاعدة كبيرة من الجمهور، كما أصبحت كلمات تتر مسلسل الكبير أوي 7، والذي يقوم بغنائة أحمد مكي، من الأغاني المرتبطة بالشهر الكريم.

كلمات تتر مسلسل الكبير أوي7

وتقول كلمات تتر مسلسل الكبير أوي7:

يا يا يا ياولد…ياولد

انا جيت نورت البيت قوم فذ ياولد وطى البيزي وعلى البيت

سمعني صوت عيار وصقفة وحبة زغاريط

أنا الكبير.. هو الكبير

فلوس وسلاح وسطو وجيش 3000 غفير

أقوى 100 مرة من الدب.. وصوتي صوت زئير

شموخ الصقر في السما ذكاء تعلب مكير

اخلط كل ده كوكتيل يطلعلك الكبير

كوكتيل خطير، رضعت

رضعت في طفولتي من الناقة مش بودرة وعصير

لاعيب بلاي ستيشن أحرف من أي واد صغير أو كاان كبيير

كفاءة إني أحكم أي شعب مهما كان كتير

مهما كان صفاته كان غني أو كان فقير

مهما كان علامه كان جاهل أو خريج فرير

ياتطيع الكبير يا تكون محطوط فقلب بيير

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي7

وتدور أحداث مسلسل الكبيرأوي7 حول المشاكل الزوجية التي زادت مع مرور السنوات، بين الكبير وزوجتة مربوحة.