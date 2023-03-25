10 كاميرات تصوير وغرفة VAR بدورة كرة قدم رمضانية في الدقهلية

انطلقت الدورة الرمضانية بمدينة طلخا محافظة الدقهلية المقامة على ملعب مدرسة أحمد حسن الزيات الثانوية ليفاجئ المواطنين بإمكانيتها الضخمة ووجود كاميرات مثبتة أعلى المرمى، وبأماكن متفرقة بالملعب فضلًا عن غرفة VAR بداخلها حكمين.

مراقبة دورة رمضانية بتقنية الفار

أثارت إعجاب الجماهير تلك المشاهدة الأفكار البسيطة في الدورة الرمضانية وذلك مع ظهور تقنية الـ«الفار» التي من خلالها يستطيع حكم الفار استدعاء حكم الساحة لمراجعة لعبة ما ويتخذ علي إثرها القرار السليم، بعد الرجوع لغرفة الفار.

العربي: غرض الفار توفير عدالة التحكيم

قال السيد العربي، القائم على تنظيم الدورة الرمضانية وأحد مؤسسيها إن تقنية الفار ليست جديدة في الدورات الرمضانية وجرى تطبيقها العام الماضي، لكن هذه السنة تم تطويرها بشكلٍ كبير وأصبح عدد الكاميرات 10 كاميرات مثبتة تراقب المباراة لتحقيق العدل بين فرق الدورة الرمضانية.

وأضاف «العربي»، في تصريح لـ «الوطن»، أصبح تنقية الفار أمر مهم في الملاعب سواء في الدوري المصري أو حتي الدورات الرمضانية التي لها جمهور عريض أصبح يتابعها عدد كبير من المواطنين.

وجود حكم مساعد مخصص للفار

وأشار إلى وجود حكم مساعد مخصص للفار، ويتم استدعاء حكم المباراة في حالة وجود أي خطأ أو ارتكاب أي مخالفة ممكن أن تؤثر في نتيجة المباراة ويذهب الحكم بنفسه ويشاهد الخطأ وعليه يتخذ قراره بعد إعادة الموقف الذي يريد مراجعته علي الشاشة بالعرض البطئ.

وأكد أن هدفنا هو تحقيق العدل لمنع المشاكل التي كانت بتوجد في الدورات السابقة وطول رمضان المباريات هتبقي بتقنية الفار، ولاحظنا إقبال المواطنين على مشاهدة الدورة الرمضانية.