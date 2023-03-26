تسليم ملفات وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022 جامعة القاهرة اليوم

تستعد هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، في تلقي طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، وبدء تسليم ملفات معاون نيابة إدارية إلى خريجي كليات الحقوق جامعة القاهرة، من دفعة 2022 من الذكور والإناث.

تسليم الملفات في مقر الهيئة

ويتم تسليم الملفات في ميدان النجدة بمقر الهيئة، وذلك بعد تسليم النموذج المطبوع مسبقاً من موقع هيئة النيابة الإدارية، ودفع مبلغ 800 جنيه مصري بالفيزا البنكية.

شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية 2022

ويشترط في المتقدم لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية 2022 الشروط الآتية:

- يجب أن يكون المتقدم من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2021.

- يشترط ألا يقل التقدير التراكمي للمتقدم لمسابقة معاون نيابة إدارية عن جيد.

- يشترط ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة على 30 عامًا في 6 يونيو 2022.

- لا بد من توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة في المتقدم للمسابقة.

- يشترط اجتياز جميع الاختبارات التي جرى تحديدها من قبل المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وسلامة الفحوصات الطبية واللياقة الصحية.

5 كليات لم تتسلم ملف وظيفة معاون نيابة ادارية2022

وجاءت الكليات التي لم يأتِ موعدها لتسلم الملف طبقاً للجدول المعلن من هيئة النيابة الإدارية كالتالي :

- الاثنين 27 مارس جامعتي بنها وأزهر بنها.

- الثلاثاء 28 مارس كلية الشرطة والجامعة الألمانية والجامعة البريطانية والجامعات الأخرى.