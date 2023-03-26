«مهندسين كفر الشيخ» تنظم مسابقة في القرآن الكريم.. الشروط والمواعيد

أعلنت النقابة الفرعية للمهندسين بمحافظة كفر الشيخ، عن إقامة مسابقة في القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك، تضم 3 فروع، وذلك خلال الفترة من 26 مارس وحتى 2 أبريل المقبل.

وذكرت النقابة، في بيان صادر عنها، أن مسابقة القرآن الكريم تضم 3 فروع، وهي كالتالي:

الفرع الأول: المسابقة الأولى لأبناء المهندسين على 5 مستويات

- المستوى الأول: جزء عم حتى 6 سنوات.

- المستوى الثاني: 5 أجزاء حتى 12 سنة والأجزاء هي «26، و27، و28، و29، و30»، فقط.

- المستوى الثالث: 5 إلى 7 أجزاء حتى 16 سنة والأجزاء هي «23، و24، و25، و26، و27، و28، و29، و30» فقط.

- المستوى الرابع: نصف القرآن الكريم حتى 18 سنة من الجزء 15 حتى الجزء 30 فقط.

- المستوى الخامس: القرآن الكريم كاملاً حتى 20 سنة.

الفرع الثاني: مسابقة المهندسين وهي علي مستويين

- المستوى الأول: نصف القرآن الكريم.

- المستوى الثاني: القرآن الكريم كاملاً.

الفرع الثالث: المسابقة المفتوحة، وهي لجميع المهندسين وأبنائهم من أول 10 أجزاء حتى القرآن الكريم كاملاً، بالإضافة لبحث في تفسير القرآن الكريم ومعانيه.

شروط مسابقة القرآن الكريم

- يشترط للدخول بالمسابقة الأولى والثانية أن يكون المتسابق مهندس أو أبنائهم لم يسبق لهم الاشتراك من قبل في نفس المستوى أو مستوى أقل منه.

- الدخول للمسابقة المفتوحة لجميع الأعمار من المهندسين وأبنائهم مما لا يحق له الدخول بالمسابقة الأولى والثانية وكذلك من سبق لهم الدخول في السنوات السابقة.

- يكون المهندس والد المتسابق مسدد لاشتراك 2023.

- في حالة التساوي يكون الأولوية للأصغر سناً.