الدقهلية تستضيف دورة رمضانية بتقنيات عالمية.. VAR ولوحة إلكترونية في «كفر عبدالمؤمن»

«انتظرونا في أرض الأحلام حيث المتعة والجمال».. كلمات تشويقية، سبقت افتتاح دورة كفر عبدالمؤمن الرمضانية بدائرة مركز دكرنس في الدقهلية، والتي حاولت على مدار الأعوام الماضية جذب أكبر عدد من اللاعبين والجمهور للمشاركة في الدورة، إلا أنّ دورة هذا العام، تأثرت بمباريات كأس العالم واستخدام التقنيات الحديثة «الفار VAR» في التحكيم، واستخدام اللوحة الإلكترونية.

كلمة السر في تنظيم الدورة الرمضانية

كانت كلمة السر في تنظيم الدورة الرمضانية في القرية، مجموعة اتحاد شباب كفر عبدالمؤمن، وهم مجموعة من الأطباء والمهندسين وحاملي الشهادات العليا والذين يتولون تنظيم والإشراف على مشروعات القرية، وتولوا هذا العام الدورة الرمضانية المقامة على ملعب مركز شباب القرية.

اجتماع اتحاد شباب كفر عبد المؤمن مع مركز الشباب

«بدأنا باجتماع مع إدارة مركز شباب القرية واتفقنا على أن يتولى اتحاد شباب القرية الدورة الرمضانية هذا العام لما له من بصمات واضحة وملموسة في الأنشطة بالقرية».. هكذا يحكي محمد إسماعيل، أحد مؤسسي اتحاد شباب كفر عبدالمؤمن، عن فكرة الدورة الرمضانية هذا العام، وخرجنا من اجتماع بوضع خطة عمل لإدارة الدورة.

استخدام تقنية VAR

وأضاف إسماعيل لـ«الوطن»، أنّ اجتماع اتحاد شباب القرية، اتفق على أن تكون الدورة الرمضانية هذا العام بشكل مختلف، ولأن بيننا عددا كبيرا من المهندسين، بدأنا عمل الفار من موبايلات أعضاء الاتحاد وجهاز لاب توب، وبرامج ربط بين الموبايلات، وخرجنا بصور للفار بأعلى جودة موجودة، إضافة إلي البث المباشر للمباريات.

تحكيم المباريات والمذيعين

وأشار إلى أنّنا حرصنا من خلال منطقة الكرة في الدقهلية، على تحكيم المباريات من حكام معتمدين، كما جرى الاتفاق مع 4 مذيعين للمباريات حتى لا يمل المشاهد، وعملنا لوحة إلكترونية لأعمال التبديل وإعلان الوقت بدل الضائع، وفوق كل هذا الاهتمام بالملعب وتنظيم الجمهور، مشيرا إلى وجود الكثير من المفاجآت في الدورة خلال الأيام المقبلة.

«استغلال طاقة الشباب مع بعض الإمكانيات فكانت الدورة في أبهي صورة».. هكذا يعلق الكابتن أمين العدل، مذيع في الدورة، الذي أكد أنّ اتحاد شباب كفر عبد المؤمن نجح في التسويق للدورة الرمضانية حتى من قبل أن تبدأ، وبأقل الإمكانيات المتاحة ومن أجهزتهم الخاصة.

وأضاف العدل لـ«الوطن»: «وجدنا أفكار جديدة في الملعب لأول مرة نراها في الدورات الرمضانية، وبإمكانيات متاحة لدى الجميع، لكن تنظيمها وإخراجها بهذا المنظر البديع كان لها أثر في جذب عدد كبير من الجمهور لمشاهدة الدورة».