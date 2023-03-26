المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، حكما بمعاقبة عامل يدعى «ط ح ا» بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج.

صدر الحكم في الواقعة برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

الواقعة في العام الماضي

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر أبريل 2022 بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج عندما تم ضبط المتهم وبحوزته المواد المخدرة، حيث كان يسير بسيارة بجانب أحد الأكمنة بمدينة طما، وعندما شاهد رجال الشرطة قام بإلقاء كيس بلاستيكي، وبمعاينته تبين أن بداخله مواد مخدرة.

ضبط المتهم وتحرير محضر

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية واستئذان الجهات المختصة بمحافظة سوهاج تم القبض على المتهم، ووجد بحوزته 14 قطعة حشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار، وتمت إحالة الواقعة لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.