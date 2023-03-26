«محلية النواب» تطالب الحكومة بإنهاء قانون تصالح مخالفات البناء تمهيدا لإقراره

طالب النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بضرورة الانتهاء من الرفع الجوي للأحوزة العمرانية، تمهيدا للبدء في مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وإقراره قبل الانتهاء من دور الانعقاد الحالي.

التصالح في مخالفات البناء

وأشار «درويش» لـ «الوطن»، إلى أهمية خروج قانون التصالح في مخالفات البناء للنور، بهدف إحداث حالة من الاستقرار في ملف البناء والتصالحات، مضيفا: «عدم التحرك في ملف التصالح في مخالفات البناء يزيد الأمور عرقلة، وهناك تعديات تتم على الأراضي الزراعية حتى الآن، لافتا إلى أن أغلبية مخالفات البناء تتم داخل المجتمعات العمرانية ليللا».

التصالح في مخالفات البناء سيكون بموجب التصوير الجوي الأخير

وحذر أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنشيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المواطنين من خطورة استمرار مخالفات البناء، قائلا: «التصالح في مخالفات البناء سيكون بموجب التصوير الجوي الأخير المحدد بموجب مشروع القانون الجاري عرضه على البرلمان، ولا مجال للتصالح في مخالفات البناء بعد 30 سبتمبر 2022».