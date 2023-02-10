أبرز المعلومات عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.. البرلمان يناقشه

أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ«الوطن»، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء موجود حاليا في مجلس النواب، لافتا إلى أن اللجان الفنية بالمحافظات تعمل وفق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 لتقنين أوضاع مخالفات البناء التي ينطبق عليها القانون.

وفيما يتعلق بآخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء، أرسلت الحكومة مشروع قانون التصالح إلى البرلمان للمناقشة، وانتهى مجلس الشيوخ من مناقشة القانون وعرضه على مجلس النواب حيث انتهت لجنتا الإسكان والإدارة المحلية من مناقشة القانون بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والمختصين، ومن المقرر مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء في الجلسة العامة لمجلس النواب الفترة المقبلة لإنهاء ملف المخالفات وتقنين الوضع للحالات التي ينطبق عليها القانون.

مشروع قانون التصالح الجديد

ومن النقاط التي أقرها مشروع قانون التصالح الجديد سعر قيمة متر التصالح حيث تكون 50 جنيها للمتر فى القرى، وتختلف في المدن والأحياء حسب الموقع والخدمات وتحددها لجنة برئاسة المحافظ مع مراعاة البعد الاجتماعي، كما يتم فتح الباب لكل مخالفات البناء باستثناء مخالفات تضر بالسلامة الإنشائية للعقار وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، كما يتم إعفاء كل من تقدم بطلب تصالح وفق القانون السابق من سداد رسم الفحص وجدية التصالح نظرا لكونه سدد المبالغ المطلوبة من قبل.

ضوابط التصالح

وتضمَّن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إمكانية فتح الباب للتصالح على مخالفات البناء التي تمت قبل التصوير الجوي في 30 سبتمبر 2022 شريطة انطباق ضوابط التصالح على تلك الحالات، ويتم استثناء المشروعات الحكومية والنفع العام من اشتراطات الصالح في مخالفات البناء، ويتيح قانون التصالح التقنين أمام حالات تغيير الاستخدام والتعدي على خط التنظيم وحقوق الارتفاق، كما يفتح الباب أمام طلبات التقنين التى تم رفضها من قبل أن تتقدم مرة أخرى بتظلم للبت فيها وفق رؤية قانون التصالح الجديد المقرر صدوره الفترة المقبلة.