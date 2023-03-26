إحالة 55 من العاملين في قطاع الصحة بالشرقية للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الصحية المختلفة للتحقيق، لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

تكثيف أعمال لجان المتابعة

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الصحية المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إحالة 55 من العاملين للتحقيق

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الصحية بمراكز أبو حماد وديرب نجم وأبو كبير لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة، وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي:

- عدم تواجد 10 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية القطاوية التابع للإدارة الصحية بأبو حماد، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

- عدم تواجد 12 من العاملين بمقر طب الأسرة بقرية اكراش التابعة للإدارة الصحية بديرب نجم، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

- عدم تواجد 15 من العاملين بمقر مركز طب الأسرة بقرية العصايد التابع للإدارة الصحية بديرب نجم، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

- عدم تواجد 17 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية هربيط التابع للإدارة الصحية بأبو كبير، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

- عدم تواجد 2 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية الزرزورية التابع للإدارة الصحية بأبو كبير، كما تبين عدم تواجد 9 من العاملين بالوحدة، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

وقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.