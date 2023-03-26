«الصحة» توضح روشتة سحرية لمرضى الكبد في رمضان لإنقاص الوزن

أصدرت وزارة الصحة والسكان روشتة سحرية لمرضى الكبد في رمضان، خاصة ممن يعانون من السمنة لإنقاص وزنهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023، ورفع درجة التوعوية للمواطنين بشأن الأمراض المعدية وغيرها، وتغير المفهوم الصحي لدى المواطنين تجاه مخاطر السمنة، والتخلص منها استغلالًا لشهر رمضان.

الصيام يساهم في تخفيف الدهون على الكبد

وقالت وزارة الصحة والسكان، في دليل إرشادي حصلت «الوطن» على نسخة منه، إنّ مرضى الكبد الذين يعانون من وجود دهون على الكبد من أكثر الفئات المستفيدة من شهر رمضان، مشيرة الى أنّ الصيام يساهم بشكل كبير في تخفيف الدهون الموجودة على الكبد لديهم، وهي فرصة لإنقاص الوزن والتخلص من مخزون الدهون الضارة الموجودة على الكبد، باتباع نظام غذائي صحي يحتوى على كل العناصر الغذائية السليمة والمتوزانة في الوقت نفسه.

النظام الغذائي لا بد أن يحتوي على 65% من الكربوهيدرات

وتابعت وزارة الصحة والسكان، بأنّ النظام الغذائي لا بد أن يحتوي على 65% من الكربوهيدرات المعقدة، و20% من البروتينات و15% من الدهون، مشددة على أهمية التركيز على السلطات خاصة الخضراء والفاكهة والفيتامينات الموجودة فيهم وكذلك المعادن، محذّرة بشكل تام من تناول الحلويات خاصة الحلويات الشرقية إذ إنّها تحتوي على السكر الأبيض والدهون المشبعة والتي تحتوي على السعرارات الحرارية العالية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنّ وجبة السحور يجب أن تحتوي على نشويات معقدة، كالبليلة والبطاطا، حيث إنّها تحتوي على سكر معقد يتم تحويله إلى جلوكوز يعمل على المحافظة على مستوى السكر في الدم، وبالتالي يجنب المريض إجهاد الكبد.