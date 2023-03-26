شيخ الأزهر يوجه جامعة الأزهر بتكفل نفقات علاج الدكتور محمود وهبة

وجَّه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتكفل جامعة الأزهر لنفقات علاج الدكتور محمود وهبة، المدرس المساعد بكلية التجارة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والذي ناقش رسالة الدكتوراه منذ أيام قليلة في مقر علاجه بالمستشفى.

شيخ الأزهر

وقال بيان عن مشيخة الأزهر اليوم، إنه قد زار وفد من جامعة الأزهر برئاسة فضيلة أ.د سلامة داوُد، رئيس جامعة الأزهر، رافقه الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل الغريب عميد كلية التجارة، والدكتور محمد العوضي عضو هيئة التدريس بكلية التجارة، الدكتور محمود وهبة بمقر علاجه بالمستشفى، للاطمئنان على صحته وطمأنته ومتابعة حالته.

الدكتور محمود وهبة

وتابع البيان أنَّه خلال الزيارة، قدَّم رئيس جامعة الأزهر التهنئة إلى الباحث بحصوله على درجة الدكتوراه في الإحصاء بكلية التجارة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، داعيًا المولى عز وجل أن يتمّ عليه نعمة الشفاء وأن يمتعه بالصحة والعافية، معلنًا فضيلته تكفل الجامعة بنفقات العلاج كاملة حتى يتعافى ابن الجامعة ويخرج معافى من المستشفى بإذن الله.