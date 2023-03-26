كيف أصبح الأزهر الشريف أحد أهم قلاع أدوات القوة الناعمة لمصر؟

يمثل الأزهر الشريف أحد أهم قلاع أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، فبحسب تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فمصر لا تمتلك فقط فن وآثار بل لديها منارة الإسلام السمح وهو الأزهر الشريف، الذي تثق فيه دول العالم وفي دعاته وشيوخه، وهو أهم وجهة لطلاب العلم من الدول الإسلامية.

جامعة الأزهر ورسالتها

يتنوع الوافدون على الأزهر بين مختلف الجنسيات سواء من آسيا أو إفرقيا أو أوروبا، فخلال 2021-2022 كانت هناك زيادة بنسبة 24.1% في أعداد الطلاب الوافدين للدراسة في الأزهر الشريف، وتطور أعداد الوافدين للدراسة في الأزهر خلال السنوات الأخيرة، فحملت جامعة الأزهر على عاتقها مسؤولية الحفاظ على الهوية الإسلامية والعربية ونشر الفكر الإسلامي المستنير ونشر التراث ونفائس العلوم والآداب وترسيخ قيم المواطنة والتسامح والمحبة والسلامة والتعددية وقبول الآخر.

أعداد الطلاب الوافدين للأزهر الشريف

كان أعداد الطلاب الوافدين في عام 2017-2018 يصل إلى 27.9 ألف وافد، وفي 2018-2019 وصل أعداد الوافدين إلى 27.5 ألف وافد وفي عام 2019-2020 وصل أعداد الوافدين 38.9 ألف وافد وفي 2020-2021 بلغ 37 ألف وافد وفي 2021-2022 بلغ 46 ألف وافد.

وأشار المركز إلى أن مصر دائماً لها تأثير على الأسرة العربية من خلال مسلسلاتها التي بتقدم محتوى راقٍ ومتناسب مع كل الأسر العربية، ودائمًا كل رمضان الأسرة العربية تتجمع لتشاهدها.