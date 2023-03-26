وكيل صحة الشرقية يوجه بإعفاء ناظرة مدرسة التمريض في كفر صقر

قام السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بجولة ميدانية للمرور علي منافذ تقديم الخدمة الطبية بكفر صقر، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بهم.

وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى كفر صقر

جائت الزيارة الأولي لمستشفى كفر صقر المركزي، تفقد خلالها الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وتوافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ، وتلاحظ وجود بعض المقاعد والدواليب الخشبية بقسم الأشعة.ووجه وكيل الوزارة بإزالتها وتوفير أخري معدنية، مع تخصيص غرفة خارجية لنقل السجلات والملفات والدفاتر القديمة المخزنة بالقسم إليها، متفقدا وحدة السونار، ومعدل التردد عليها حيث بلغ متوسط الحالات 25 حالة يومياً.

وكيل وزارة الصحة يتفقد وحدة العناية المركزة الجديدة

كما تفقد وكيل وزارة الصحة وحدة العناية المركزة الجديدة، والتي تم تشغيلها تجريبيا منذ عدة أيام مع بداية شهر مارس الجاري، بعد تطويرها ورفع كفاءتها وتوسعتها لتصل القدرة الاستيعابية لها إلي 19 سرير، بدلاً من 12 سرير عناية قبل التطوير، وبلغت التكلفة التقديرية للأعمال 2 مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، وتضم الوحدة عدد ٤ أجهزة تنفس صناعي، وعدد 19 مونيتور، وجهاز صدمات، وجهاز أشعة متنقل، وأشعة تليفزيونية، وعدد 2 جهاز APG لقياس غازات الدم، وجهاز رسم قلب، وجهاز تحليل لإنزيمات القلب، وقام وكيل الوزارة بالاطمئنان على الحالة الصحية لمرضي العناية، ومناظرة السجلات الطبية بها، موجهاً بسرعة استدعاء طبيب الكلي لمناظرة إحدى الحالات بها، ومشددا علي مشرفة التمريض بعدم دخول أعداد كبيرة للعناية أثناء تواجد اي زيارة بها، حفاظاً على صحة المرضى.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة قسم الحضانات ليسع 21 حضانة بدلاً من 18، بتكلفة تقديرية أكثر من مليون جنيه، موجهاً ببعض الملاحظات لمراعاتها في التشطيبات النهائية، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، ومشددا علي سرعة الانتهاء منها، لتشغيل الحضانات في خلال 10 أيام.

كما تفقد أعمال التطوير التي تمت بالأقسام الداخلية، والتي تشمل "الأطفال، والنساء والتوليد، وجاري الإنتهاء من قسم الباطنة"، وذلك بتكلفة تقديرية بلغت 700 ألف جنيه، مع تطوير شبكة الغازات بتكلفة نصف مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، مقدماً الشكر والتقدير لرجال ومؤسسات المجتمع المدني، علي الدعم المستمر للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بالمحافظة.

كما تفقد قسم العمليات الجراحية، ووحدة التعقيم المركزي، موجهاً بتطوير وحدة التعقيم، وإرسال لجنة من إدارة مكافحة العدوي بالمديرية، لوضع تصور شامل وفقاً للمعايير، كما تفقد قسم الكلي الصناعي، وحرص على الاستماع إلى المرضي، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، حيث يصل عددهم 125 مريض، وتصل القدرة الاستيعابية للقسم 45 ماكينة غسيل كلوي، كما تفقد مطبخ المستشفى، وتم التأكد من جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضي والعاملين بالمستشفى، وبالكميات المحددة وفقاً للاشتراطات المتعاقد عليها، والتأكد من توافر المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية واللحوم، يكفي حتي نهاية الأسبوع.

وكانت الزيارة الثانية لوكيل وزارة الصحة بالشرقية للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بكفر صقر، وتلاحظ عدم وجود ناظرة المدرسة، وعدم وجود أيآ من المدرسين بفصل الصف الأول، مع وجود شغب وأصوات صاخبة، وبعض السلبيات الأخري بالمدرسة، وقرر وكيل الوزارة إعفاء ناظرة المدرسة، موجهاً مديرة إدارة التدريب بالمديرية، بالتنسيق مع مدير الإدارة الصحية، ومدير المستشفى، بتكليف ناظرة أخري لتسيير الأعمال، لحين التعيين بالطرق القانونية.

وكانت الزيارة الثالثة لمستشفى حميات سنجها، تفقد وكيل الوزارة خلالها الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، وأعمال التطوير الجارية بالمستشفى، موجهاً بسرعة التعاقد مع أطباء عناية، لتشغيل العناية المركزة الجديدة، خلال الفترة المقبلة، والتي تم إنشاؤها وتجهيزها بقوة 8 أسرة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 2 مليون جنيه، كما وجه بتخصص فريق ثابت للجودة ومكافحة العدوى، بحميات سنجها.