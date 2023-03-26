بوتين يرفض تصريحات بشأن اعتماد الاقتصاد الروسي على الصين

رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، كافة التصريحات بشأن وقوع روسيا تحت نفوذ الصين.

وقال بوتين في تصريحات متلفزة وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، إن الاقتصاد الأوروبي يعتمد بدرجة أكبر على الصين، هؤلاء ليسوا متشككين لكنهم حسودين، موضحا أن الاقتصاد الأوروبي يعتمد على الصين بوتيرة أعلى بكثير من الاقتصاد الروسي.

التعليق على الاعتماد الروسي على الصين

وتابع ردا على سؤال اعتماد روسيا المحتمل على الصين في المستقبل: «التجارة بين الصين وأوروبا تنمو على بوتيرة عالية للغاية، لذا، فإن الأمر على العكس دعهم ينظرون إلى أنفسهم».

وأشار رئيس روسيا إلى أنه «على مدى عقود كان هناك دائمًا الكثير ممن أرادوا وضع الصين في مواجهة الاتحاد السوفيتي أو العكس».

وأضاف الرئيس الروسي: «نحن نتفهم العالم الذي نعيش فيه، نحن نقدر بشدة علاقاتنا والمستوى الذي حققناه في السنوات الأخيرة مع الصين».