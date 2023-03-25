رئيس أوغندا: نقدر تعاوننا الكثيف مع روسيا في مجال الدفاع

صرح الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، اليوم السبت، بأن بلاده تقدر تعاونها الكثيف مع روسيا في مجال الدفاع.

وقال موسيفيني، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء تاس الروسية، إن «أوغندا تقدر تقديرًا عاليًا تعاونها مع روسيا في مجال الدفاع».

وتابع: «نحن راضون للغاية عن تعاوننا مع الاتحاد الروسي، حيث نتعاون في مجال الدفاع ونشتري أسلحة وتقنيات عالية الجودة من روسيا».

وأعرب رئيس أوغندا عن امتنانه لمساعدة الاتحاد السوفيتي في حرب إفريقيا ضد الاستعمار.

وفي سياق منفصل، أشار السفير الروسي لدى أوغندا، فلادلين سيميفولوس، إلى أن إفريقيا كانت دائما أولوية بالنسبة لروسيا، مؤكدًا أن الاتحاد السوفيتي ساعد تاريخيًا العديد من الدول الإفريقية في تحقيق الاستقلال