موعد أذان الفجر في أسوان اليوم الاثنين 27-3-2023.. بدء صيام خامس رمضان

ينتظر أهالي محافظة أسوان، لمعرفة موعد أذان الفجر في بورسعيد الیوم الاثنين 27-3-2023 خامس أيام شهر رمضان المبارك، ليبدأ صيام اليوم الخامس مباشرة عقب الأذان.

كما يحدد موعد أذان الفجر في أسوان اليوم الأثنين 27-3-2023، وفقًا لهيئة المساحة المصرية، حيث يرفع في تمام الساعة 4:33 دقيقة صباحًا، بينما كان موعد أذان الفجر في رابع أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 4:34 دقيقة فجرا.

موعد أذان الفجر في أسوان اليوم الأثنين 27-3-2023

موعد أذان الفجر في أسوان اليوم الأثنين 27-3-2023، يُحدد بإمساكية رمضان 2023 لمحافظة أسوان التي تضم مواقيت الصلاة بمحافظة أسوان ومواقيت الصلاة بشتى محافظات مصر.

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم

وتضم إمساكية شهر رمضان 2023 المعلنة عن هيئة المساحة المصرية اليوم مواقيت الصلاة، في خامس أيام شهر رمضان المبارك كالتالى،

الفجر: 4:33 صباحًا.

الشروق: 5:25 صباحًا.

الظهر: 12:00 مساءً.

العصر: 3:26 مساءً.

أذان المغرب: 6:5 مساءً.

موعد صلاة الفجر

مع أذان فجر اليوم الخامس لشهر رمضان المبارك يبدأ الصيام، بينما يلى موعد صلاة الفجر بمحافظة أسوان موعد الأذان بدقائق معدودة، عقب الانتهاء من الأذان الثاني وإقامة صلاة الفجر.