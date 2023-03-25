يسعى أهالي محافظة أسوان، لمعرفة موعد أذان الفجر في بورسعيد الیوم الأحد 26-3-2023 رابع أيام شهر رمضان المبارك، بدقة متناهية ليبدأ صيام اليوم الرابع مباشرة عقب الأذان.

موعد أذان الفجر في أسوان اليوم الأحد 26-3-2023، يحدد وفقًا لهيئة المساحة المصرية، حيث يرفع في تمام الساعة 4:34 دقيقة صباحًا، بينما كان موعد أذان الفجر في ثالث أيام رمضان في الساعة 4:35 دقيقة فجرا.

موعد أذان الفجر في أسوان اليوم الأحد 26-3-2023

موعد أذان الفجر في أسوان اليوم الأحد 26-3-2023، يُحدد وفقًا لهيئة المساحة المصرية، التى أعلنت مواقيت الصلاة فى إمساكية رمضان 2023 لمحافظة أسوان ومواقيت الصلاة بشتى محافظات مصر.

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم

وتحدد إمساكية شهر رمضان 2023 المعلنة عن هيئة المساحة المصرية اليوم مواقيت الصلاة، في رابع أيام رمضان وهي كالتالي:

الفجر: 4:34 صباحًا.

الشروق: 5:26 صباحًا.

الظهر: 12:1 مساءً.

العصر: 3:27 مساءً.

أذان المغرب: 6:6 مساءً.

أشهر مساجد أسوان

تضم محافظة أسوان عدة مساجد، مشهورة بينها مسجد بدر المبني على تلة عالية، وتحيط به الحدائق فيجذب السائحين لزيارتة نظرا لارتفاعه النسبى عن المدينة، ويتميز بطرازه المملوكي.