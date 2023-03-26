أمين الفتوى بدار الإفتاء يكشف لـ قناة الناس الفارق بين الإسراف والتبذير

أكد الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وجود فرق بين الإسراف والتبذير، موضحًا أنّ الإسراف صرف الشيء فيما ينبغي زائدًا على ما ينبغي.

وأضاف «فخر» فى حديثه ببرنامج «فتاوى الناس» الذى يعرض على فضائية قناة «الناس»، اليوم الأحد، أنَّ التبذير صرف الشىء فيما لا ينبغى، فبينهما عموم وخصوص إذ قد يجتمعان فيكون لهما المعنى نفسه أحيانًا، وقد ينفرد الأعم وهو الإسراف.

ما هو الإسراف؟

فالإسراف يعنى أن الشخص يبالغ فى ما أباحه الله وفوق ما يحتاج، مثال على ذلك أن يقوم الشخص بملء طبقة من مائدة الطعام حتى لو لم يكن محتاجا لذلك، فهذا يعني أنه أسرف فى شيء مباح أي الطعام، لأنه قد يأكل فقط نصف هذا الطبق والباقى سيرميه، نهى الإسلام عن الإسراف، وجاء فى سورة الأعراف: «يَا بَنِى آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ».

ما هو التبذير؟

أما التبذير، فهو أن يصرف المال فى ما حرم الله مثلاً كأن يشتري شخص أي شيء من المحرمات «مثل الخمر مثلا»، وحرم الإسلام التبذير ووصف فاعليه بأنهم إخوان للشياطين، يقول الله فى سورة الإسراء: «إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا».

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة الناس خلال شهر رمضان عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.