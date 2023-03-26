متصلة لقناة الناس: «جوزي بيقولي شكل حواجبك وحشة».. و«الإفتاء»: تزيني له

ردّ الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على متصلة قالت إن لديها خلافات مع زوجها بسبب رغبته المُلحة في أن ترقق حاجبيها، موضحةً: «مش عاوزة أعمل حواجبي، وزوجي بيقولي شكلك وحش، ومش عارفة أعمل ايه، قلت له لعن الله النامصة والمتنمصة وبرضه مُصر إني أعمل حواجبي، وتعبت من الكلام اللي بيقوله لي، كل شوية في مشاكل».

وصية السيدة عائشة أم المؤمنين

وقال «فخر»، خلال حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»: «السيدة عائشة رضوان الله عليها قالت لو استطعتِ أن تخلعي مقلتيك فتحسنيهما لزوجك فافعلي، حديث النامصة والمتنمصة مقصود به التدليس على الأزواج، أي يقصد به غير المتزوجة التي تزين نفسها بحيث تدلس على الخطاب بأنها جميلة وهي ليست كذلك، فإن هذا هو المذموم».

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن السيدة المتزوجة يجب عليها أن تتجمل وتتحسن وتتنمق وتتأنق لزوجها على أفضل ما يكون: «هذه زينة مباحة، زينة ظاهرة مثل الكحل في العينين، فالعين لا يمكن ان نخبئها، والمرأة مأمورة أن تتزين لزوجها فإذا ما اكتحلت لزوجها وحتى وإن خرج وراءها الناس فإن هذه اسمها زينة ظاهرة، ولا مانع من أن تتزين لزوجها بل يجب عليها أن تتزين لزوجها».

انطلاقة قوية لقناة الناس

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة الناس خلال شهر رمضان عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.