عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، اليوم الاثنين، وسط حماية مشدّدة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية، إنّ أعدادًا كبيرة من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى في ساعات الصباح الأولى على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسًا تلمودية عند الأبواب وفي الساحات، وفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

انتشار شرطة الاحتلال

وعزّزت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الداخلين إلى المسجد، كما قامت قوات الاحتلال بالتضييق على الشبان وعرقلتهم في طريقهم لصلاة الفجر في المسجد الأقصى، بعد أن تم إفراغه من المعتكفين ليلا.