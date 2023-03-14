آليات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلين في مدينة القدس

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلين في بلدة «صور باهر» جنوب مدينة القدس المحتلة.

وأوضح المقدسي وشقيقته، اللذان هدم الاحتلال منزلهما أنهما شيدا قبل عامين، ويسكن فيهما 12 فردًا، وتبلغ مساحة المنزل الواحد 90 مترًا مُربعًا.

سياسة الهدم تتصاعد

وشهدت سياسة الهدم التي تتبعها سلطات الاحتلال في القدس المحتلة، تصاعدًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، إذ تأخذ السلطات بالتضييق على المقدسيين وتشرع بهدم أو توزيع إخطارات بالهدم لمنازل بحجّة عدم الترخيص.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 13 مواطنًا فلسطينيًا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

اعتقال 8 فلسطينيين في القدس المحتلة

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال ثمانية شبان من مخيم «شعفاط» وبلدة عناتا بالقدس المحتلة، فيما جرى اعتقال شابين من محافظة «الخليل» الواقعة إلى الجنوب من القدس.

ومن رام الله، بوسط الضفة الغربية، جرى اعتقال شاب من بلدة «سنجل»، فيما جرى اعتقال شابين من محافظتي «أريحا» و«قلقيلية» بشرق، وشمال غرب الضفة الغربية.