الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، 6 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنّه جرى اعتقال شابين من مخيم عسكر في محافظة نابلس في شمال الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال شاب من بلدة بدو بالقدس في وسط الضفة.

وأضافت المصادر أنّه جرى اعتقال 3 شبان من بلدة حوسان، شرق محافظة بيت لحم الواقعة جنوب الضفة الغربية، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

اعتقال ثلاثة شبان من بلدة حوسان

على جانب آخر، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية، إنّ أعدادا كبيرة من المستوطنين اقتحموا الأقصى في ساعات الصباح الأولى على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية عند الأبواب وفي الساحات.

وعزّزت شرطة الاحتلال الاسرائيلي انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الداخلين إلى المسجد، كما ضيّقت قوات الاحتلال على الشبان وعرقلتهم في طريقهم لصلاة الفجر في المسجد الأقصى، بعد إفراغه من المعتكفين ليلا.