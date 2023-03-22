موعد عيد الفطر 2023 في فلسطين وفقا للحسابات الفلكية

تحدد مواعيد الأعياد والمناسبات الدينية بشكل دقيق عبر مراكز البحوث الفلكية وتوقعاتها، ما يجعل الكثيرون يهتمون بمعرفة موعد عيد الفطر 2023 في فلسطين.

وفي هذا السياق، يعرض موقع الوطن ضمن الموضوعات الخبرية التي تجيب على تساؤلات القراء في الوطن العربي، موعد عيد الفطر 2023 في فلسطين فلكيًا.

موعد عيد الفطر 2023 في فلسطين

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن أول أيام عيد الفطر المبارك في فلسطين فلكيًا سيكون السبت الموافق الأول من مايو 2023.

أما تحديد الرؤية الشرعية، ستكون يوم الخميس الموافق 22 أبريل والذي يتزامن يوم 29 رمضان 1444 هجريًا.

كيفية تحديد موعد صلاة عيد الفطر المبارك

ووفق الشريعة الإسلامية فإن موعد صلاة عيد الفطر المبارك، يحدد من خلال احتساب الوقت ما بين شروق الشمس وارتفاعها بمقدار رمح وهو ما يعدل من 15 إلى 20 دقيقة.

ويكون لعيد الفطر طابع خاص في فلسطين حيث يعرف بالتلاحم الشعبي والزيارات العائلية والأسرية، وتناول الحلويات بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.