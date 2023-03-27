معهد الرعاية والتربية بالكاتدرائية يختتم دورة المقبلين على الزواج الـ36

اختتم معهد الرعاية والتربية الدورة التدريبة السادسة والثلاثين للمقبلين على الزواج بعنوان «استعد للارتباط».

مشاركة 159 من المقبلين على الزواج

شارك في الدورة التي أقيمت بمقر المعهد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، 159 من المقبلين والمقبلات على الزواج ، وبحضور الأنبا موسى أسقف الشباب ووكيل المعهد، والدكتور مجدي إسحق الأستاذ بقسم الإرشاد الأسري في المعهد، وسلّم المشاركين شهادات إتمام الدورة، ومن المقرر أن ينظم المعهد الدورة التدريبية السابعة والثلاثون في الفترة من 30 أبريل حتی 28 مايو، ويتيح المعهد أيضا الاشتراك بالدورة التدريبية (online) لأبناء الكنيسة بالمهجر عبر الموقع الخاص بالمعهد.

وفي سياق آخر، صلى الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة، قداس الأحد الخامس من الصوم الأربعيني المقدس (أحد المخلع) في كنيسة القديس الأنبا برسوم العريان بمدينة المراغة، وعقب صلاة الصلح صلی نیافته صلوات سيامة الإيبدياكون حلمي محروس في درجة دياكون (شماس کامل) باسم دياكون كيرلس.

رسامة 35 شماسا

ورسّم نیافته 10 من الشمامسة في رتبة إيبدياكون «مساعد شماس»، و25 آخرين برتبة أغنسطس «قارئ»، كما دشن نيافته أثناء القداس بعض أواني خدمة المذبح.