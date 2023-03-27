مقتل شخصين وإصابة 12 في انفجار قرب وزارة الخارجية الأفغانية بكابول

قُتل شخصان وأصيب 12 آخرين بجروح في انفجار وقع بالقرب من نقطة تفتيش على الطريق المؤدى إلى وزارة الخارجية الأفغانية بوسط العاصمة كابول بعد ظهر اليوم، وصفته مصادر بأنه انفجار شديد.

وقالت المصادر الأفغانية إن الانفجار وقع عند مغادرة موظفي وزارة الخارجية لمكاتبهم، موضحين أنه تفجير انتحاري، بحسب وكالة أنباء «خامه برس»، الأفغانية.

نقل 12 جريحا من بينهم طفل إلى المستشفى

وذكرت منظمة الطوارئ غير الحكومية في كابول أنه تم نقل 12 جريحا، بينهم طفل، إلى المستشفى بعد الانفجار بالقرب من وزارة الخارجية الذي أسفر حتى الآن عن مقتل شخصين، ووصلت عدة سيارات إسعاف إلى المنطقة لنقل المصابين إلى مستشفى وزير أكبر خان.

وكان انفجار مماثل قد وقع في يناير الماضي وأدى إلى مقتل عدد من موظفي الوزارة وإصابة عدد آخر بجروح.