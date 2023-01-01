قناة القاهرة الإخبارية: انفجار أمام مطار عسكري في كابول

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بوقوع انفجار ضخم أمام المطار العسكري في العاصمة الأفغانية كابول.

سقوط العديد من القتلى والمصابين

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان عبد النافع تاكور إن انفجارًا وقع أمام المطار العسكري في كابول، اليوم الأحد، أسفر عن سقوط العديد من القتلى والمصابين.

وأضاف عبدالنافع تاكور، أنَّ انفجارًا وقع صباح اليوم، أمام مطار كابول العسكري، مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المواطنين، مشيرًا إلى أنَّ التحقيقات جارية.