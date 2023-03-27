تطوير 4 حدائق جديدة ضمن المرحلة الثانية من تجميل شارع فريد ندا ببنها

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية، صباح اليوم، ورافقه محمد مرعي رئيس مدينة بنها، وتفقد خلالها مشروع تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا في المنطقة من نقطة الإرتكاز الأمني بأتريب، حتى مدخل بنها القبلي على الطريق الزراعي، إضافة إلى تفقد عدد من شوارع ومداخل مدينة بنها للاطمئنان على أعمال النظافة والتجميل التي تتم بالمدينة، في إطار خطة المحافظة للنهوض بالمظهر الحضاري والعمل على تسيير الحركة المرورية بالشوارع.

دفع الأعمال بمشروع تطوير فريد ندا ببنها

وبدأ «الهجان» جولته بتفقد أعمال رصف شارع فريد ندا في المنطقة من أسفل كوبري أتريب حتى مدخل بنها، حيث تم وضع طبقة السن وجاري أعمال الدمك تمهيدا لوضع طبقة الأساس للطريق حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال والعمل بالتوازي في رفع المخلفات من الناحية الأخرى من الطريق حتى يتم فتحه أمام السيارات، كما وجه المحافظ بدفع الأعمال في مشروع تطوير الأربع حدائق الموجودة بشارع فريد ندا بالإضافة إلى دفع الأعمال بالنافورة الجاري إنشاؤها بمنتصف شارع فريد ندا.

أعمال مشروع إدخال الغاز باستاد بنها

وتابع المحافظ الجولة بتفقد شارع غرب الإستاد بمدينة بنها حيث تتم أعمال مشروع إدخال الغاز بإستاد بنها، ووجه المحافظ بضرورة رد الشيئ لأصله وإعادة رصف الطريق مرة أخرى فور الإنتهاء من الأعمال، مشددا على ضرورة رفع تراكمات الرتش بالمنطقة فورا والعمل على تسيير الحركة المرورية للتخفيف عن كاهل المواطنين وسائقي السيارات المارين بالشارع.

وإستكمل المحافظ الجولة بتفقد مدخل قرية كفر الجزار حيث وجه بمنع تواجد أي إشغالات أو باعة جائلين بمدخل الكوبري وتحرير مخالفات فورية لأي متعد، وتخصيص أماكن خاصة لوقوف الباعة بحيث لا تعرقل الحركة المرورية ومنع تشويه المظهر الحضاري للطريق.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد مدخل بنها من الطريق الزراعي ناحية كفر الجزار بعد رفع كفائته وتأهيله، حيث تم رصف الأرصفة الجانبية والجزر الوسطى ببلاط الإنترلوك وتشجير المدخل بالكامل، وذلك ضمن خطة المحافظة لإظهار الطرق والشوارع في أبهى صورة ومنع إلقاء القمامة بها.

ووجه المحافظ خلال الجولة بعمل خطة لترميم جميع الشوارع نتيجة أعمال الحفر لشبكات المرافق المختلفة من خطة رد الشيء لأصله، والتنسيق مع شركات المرافق في هذا الصدد لترميم كل الشواع للحفاظ على ممتلكات المواطنين وتسيير الحركة المرورية.