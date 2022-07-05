التصميم النهائي للمرحلة  الثانية من تطوير شارع فريد ندا في بنها «صور»

أعلنت محافظة القليوبية، انطلاق المرحلة الثانية من تطوير شارع فريد ندا الرئيسي في العاصمة بنها، والتي تضم أكثر من 5 حدائق وتوسعة حارات الطريق لاستيعاب الكثافات المرورية المتزايدة.

ويأتي المشروع في إطار سعي الدولة لتحقيق التطوير الحضري لجميع المنشآت، والطرق و البنيه التحتيه بما يواكب متطلبات العصر و تقديم خدمة تليق بالمواطن بإشراف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالتنسيق مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

تطوير شارع فريد ندا

المشروع الذي أعلنت عنه المحافظة يتضمن تطوير شارع فريد ندا بمدينة بنها في المرحلة الثانية من خلال رفع كفاءة الاتجاهين، وذلك في مناطق امتداد كمين أتريب حتي الطريق الزراعي وامتداد كمين اتريب مرورًا بمديرية الطرق والكباري حتى كورنيش الرياح التوفيقي بتكلفة 30 مليون جنيه.

رصف مدخل العاصمة

وتشمل أعمال التطوير رصف وتطوير مدخل بنها الجنوبي من الطريق الزراعي في الاتجاهين حتى كوبري المصنع الحربي، وكذلك تطويرورصف ورفع كفاءة كوبري المصنع الحربي حتي كمين اتريب، وتطوير وتوسعة ورصف امتداد شارع فريد ندا أمام مديرية الطرق بالقليوبية، بدءًا من الكمين حتي كورنيش الرياح التوقيقي مدخل بنها للقادم من الطريق الإقليمي ومدينة المنصورة.

ووفق المخطط، سيجرى تطوير أنظمة الإنارة والكهرباء من خلال دفن الكابلات الهوائية وتحويلها الي كابلات أرضية وتركيب أعمدة انارة حديثة، بجانب تطوير وأعادة تأهيل عدد 5 حدائق بمدخل المدينة وشارع فريد ندا بمسطح 6000 متر مسطح، كما تشمل أعمال التطوير رصف وتطوير وتوسعة الطرق باجمالي طول 2 كيلو و إجمالي مسطح 32 الف متر مسطح.