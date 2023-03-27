وسائل إعلام: سكان العاصمة الفرنسية يشكون من جبال القمامة في الشوارع

ذكرت شبكة «روسيا اليوم»، اليوم الاثنين، نقلا عن وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي»، أن سكان العاصمة الفرنسية باريس يشكون من جبال القمامة الممتلئة في الشوارع، وتنبعث منها رائحة كريهة وتمنعهم من المرور.

7500 طن من النفايات في شوارع باريس

وذكرت الوكالة نقلا عن مراسلها، أن القمامة تستمر في التراكم بكميات كبيرة في جميع أحياء باريس، بسبب الإضراب الذي بدأ قبل 22 يوما ضد إصلاح نظام التقاعد، فيما أشارت معلومات بلدية المدينة إلى أن نحو 7500 طن من النفايات موجودة حاليا في طابور للإزالة.

بدورها، ذكرت قناة «BFMTV» الفرنسية، اليوم، أن سكان الدائرة الـ17 للعاصمة باريس اضطروا للجوء إلى شركة تنظيف خاصة من أجل إخراج جبال القمامة التي تراكمت بسبب إضراب عمال القمامة، مضيفة، نقلا عن أحد السكان المحليين، أنّه بالقرب من المبنى الذي تعيش فيه كان ارتفاع جبال القمامة يبلغ نحو مترين، وبعد أسبوعين من الإضراب لم تستطع التحمل ولجأت إلى شركة تنظيف خاصة.

وأشارت القناة إلى أنّ شركات التنظيف في باريس، التي لم تقم سابقا بجمع النفايات المنزلية، بدأت بتقديم هذه الخدمة، ونقلت، عن رئيس شركة «Dr.Cleaner» للتنظيف، يواد أتلان، قوله: «بعدما شاهدت الأحداث لبعض الوقت، وعندما استمرت الإضرابات، سألت نفسي لماذا لا نقدم هذه الخدمة؟، يتصل بنا العديد من الناس خاصة خلال الأسبوع الماضي، عندما تم الإعلان عن تمديد الإضراب».

مليونا متظاهر في فرنسا

يشار إلى أن تظاهرات واحتجاجات اندلعت في جميع أنحاء فرنسا، بسبب قانون إصلاح التقاعد، أدت إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في باريس، وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه يريد تطبيق القانون خلال نهاية العام الحالي، كما قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن عدد المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد وصل إلى 1.08 مليون شخص.