أبرز أحداث احتجاجات فرنسا.. إصابة في رأس جندي وبتر أصبع امرأة

قال خالد شقير مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» بفرنسا، إن بعض المدن الفرنسية قد شهدت العديد من التظاهرات أمس.

وزير الداخلية الفرنسي: 1500 مخرب يريدون قتل رجال الشرطة

وأضاف «شقير» أن وزير الداخلية الفرنسي قال «1500 من المخربين يريدون قتل الشرطة»، لافتًا إلى أنه أدانهم وأشار إلى أنهم ينتمون إلى أقصى اليسار، منوهًا بأن 172 شخصا من المشاغبين جرى القبض عليهم بحسب وزير الداخلية الفرنسي، من بينهم 112 في العاصمة الفرنسية باريس وحدها.

وأوضح مراسل القاهرة الاخبارية بفرنسا، أن المصادمات الأسخن كانت بباريس وبوردو وروان ورين، وشهدت أحداثا مؤسفة نتج عنها غصابة أحد جنود الشرطة في رأسه وفقدت إمراة أحد أصابعها وجرى حرق باب بلدية مدينة بوردو، هذه المدينة التي من المنتظر أن يقوم بزيارتها حسب طلبه الملك تشارلز الثالث، في زيارة رسمية إلى فرنسا اعتبارًا من مساء يوم الأحد.