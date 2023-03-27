اتساع موجة الإضرابات في إسرائيل.. سفاراتها بالعالم تقتصر على خدمات الطوارئ

بعد انضمام العديد من القطاعات إلى الحركة الاحتجاجية المناهضة للتعديلات القضائية، اتسعت موجة الإضرابات في إسرائيل، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز».

السفارات الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم تحصل علي تعليمات بالإضراب

ظهرت رسالة لنقابة العاملين لدى وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن السفارات الإسرائيلية في أنحاء العالم حصلت على تعليمات بالانضمام إلى إضراب اليوم، وذلك ضد خطة التعديلات القضائية لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وتضمنت الرسالة أن أنشطة وزارة الخارجية في إسرائيل وخارجها ستقتصر على خدمات الطوارئ.

الجهات المشاركة في الإضراب

ومن الجهات المشاركة في الإضراب، نقابة الأطباء الإسرائيليين حيث أعلنت عن إضراب شامل في قطاع الصحة، بالإضافة إلى العاملين في ميناء أسدود حيث انضموا إلى دعوة الإضراب العام في إسرائيل.

وفي السياق متصل، أعلنت السلطات المحلية وبلديات في إسرائيل الانضمام إلى الإضراب العام، كما توقف العمل في ميناء حيفا استجابة لدعوات الإضراب العام في إسرائيل.

كما تم إغلاق المواني في إسرائيل حتى إشعار آخر، وأعلن رئيس هيشة المطارات الإسرائيلية إيقاف الرحلات الجوية من تل أبيب إلى الخارج، وأعلنت شركة الأطعمة المشهورة «ماكدونالدز» في إسرائيل عن عزمها على إغلاق فروعها واستجابة لدعوة الإضراب العام.

مظاهرات أمام مقر الكنيسة في القدس

وقام عشرات الآلاف من الإسرائيليين، اليوم، بمظاهرات أمام مقر الكنيسة في القدس وذلك في أحدث الخطوات المتسارعة للاحتجاجات علي التعديلات التي تريد الحكومة إدخالها علي النظام القضائي، في وقت يسود ترقب لكلمة الوزراء، بنيامين نتنياهو، وذلك بشأن موقفه من التعديلات التي يقول خصومه إنها ستقوض الأسس الديمقراطية للدولة.