وسائل إعلام عالمية: إسرائيل تواجه أخطر أزمة داخلية في تاريخها

تصدرت المظاهرات التي تشهدها إسرائيل، عناوين وسائل الإعلام العالمية، لا سيما وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية، إذ أثار قرار إقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزير الدفاع يوآف جالانت، مساء أمس الأحد، أصداء كثيرة حول العالم.

نيويورك تايمز: إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي تزيد من الأزمة في تل أبيب

وكتبت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية في العنوان الرئيسي، أن إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أُعلن في بيان من سطر واحد.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن هذه الخطوة زادت من حدة الأزمة الداخلية التي تعيشها إسرائيل، وهي واحدة من أخطر الأحداث في تاريخها، والتي بدأتها الحكومة الإسرائيلية لمنح نفسها المزيد من السيطرة على اختيار قضاة المحكمة العليا، والحد من سلطة المحكمة على الكنيست.

بي بي سي: خطوة ستقوض استقلالية النظام القضائي

وقال موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أقيل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن دعا إلى إلغاء الخطط المثيرة للجدل لإصلاح النظام القضائي، التي تشمل إعطاء البرلمان سلطة إمكانية إلغاء قرارات المحكمة العليا، وبحسب النقاد، فإن هذه الخطوة ستقوض استقلالية النظام القضائي وستستخدم لأغراض سياسية.

واشنطن بوست: نتنياهو يحاول كبح المعارضة المتزايدة

أما صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، قالت إن نتنياهو يحاول كبح المعارضة المتزايدة للإصلاح القانوني داخل حزبه الليكود وسيكون هذا الأسبوع من أكثر الأسابيع المصيرية لنتنياهو، الذي يعد رئيس الوزراء الأقدم في إسرائيل والمعروف بأسلوبه الحاد وقدرته على التلاعب بخصومه.