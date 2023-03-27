محافظة الغربية وجهاز «الأحياء الإسلامية» يبحثان تطوير محيط مسجد السيد البدوي

التقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اللواء وائل مصطفى رئيس الجهاز التنفيذي لتجديـد أحيـاء القاهـرة الإسلاميـة والفاطميـة، التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، والوفد المرافق له، وذلك من أجل مناقشة الأماكن التي ستقوم المحافظة بتطويرها بالتنسيق مع الجهاز بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية.

تطوير المنطقة الأثرية

وخلال اللقاء، ناقش محافظ الغربية مع رئيس جهاز الأحياء الإسلامية ةالفاطمية أعمال التطوير والتي سينفذها الجهاز، وتشمل تطوير المنطقة المتبقية المحيطة بمسجد السيد البدوي بطنطا والمنطقة الأثرية المجاورة له، كما تم مناقشة الخطة التنفيذية الخاصة بتطوير محيط مساكن الأوقاف بمنطقة العجيزي.

استكمال تطوير المسجد

وأكد محافظ الغربية، حرص المحافظة على استكمال تطوير محيط مسجد السيد البدوي، حيث قامت المحافظة بتطوير وافتتاح الممشى السياحي وشارعي السكة الجديدة وعمر زعفان بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية في عام 2021.

وأوضح المحافظ، أنه جار استكمال أعمال تطوير باقي المنطقة بالتعاون مع الجهاز، حيث يعتبر مسجد السيد البدوى بطنطا والمنطقة المحيطة به أهم معلم أثري وسياحي في المحافظة.