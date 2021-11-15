استمرار أعمال تطوير أحياء شرق القاهرة: صرف تعويضات وتوسعة وتجميل

تشهد محافظة القاهرة أعمال تطوير فى مجال الطرق والنقل من خلال إنشاء محاور وطرق على أعلى مستوى لإحداث سيولة مرورية بالعاصمة، والقضاء على مشكلات الزحام الموجود بالطرق والميادين، واستعادة الوجه الحضارى لها، وتحديدا منطقة شرق القاهرة.

وقال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه تم الانتهاء من إزالة كل تعارضات محور عدلى منصور - مسطرد، وتم صرف التعويضات للأسر مع انطلاق أعمال طلاء واجهات المبانى المطلة على المحور، للحفاظ على الوجه الحضارى، مع انطلاق أعمال تطوير شارع المطراوى، ومنطقة المسلة، وشجرة مريم، ضمن خطة مسار العائلة المقدسة، مضيفا لـ «الوطن»، أن أحياء القاهرة تشهد أعمال تطوير غير مسبوقة، حيت تم إزالة تعارضات كوبرى شارع عمر المختار، وتم صرف تعويضات للسكان.

صرف تعويضات لإقامة محور الخصوص

وأشار «صابر»، إلى أنه يتم حاليا حصر العقارات المطلة على محور الخصوص الجديد بمسطرد، بمنطقة عرب الحصن2 بالمطرية، بواسطة لجان الحصر المشكلة طبقاً لقرار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وذلك تمهيداً لتقدير التعويضات المطلوبة لتنفيذ المحور فى ظل متابعة ميدانية من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء حسام لبيب، رئيس حى المطرية، ومن المقرر أن ينطلق محور الخصوص الجديد من ميدان رنين بالمطرية بالتقاطع مع محور مسطرد بمنطقة التوفيقية، فى اتجاه الطريق الدائرى.

توسعة شارع حسين كامل

وأشار إلى أنه من ضمن خطة التطوير الجارية، أعمال توسعة بشارع حسين كامل سليم، بمنطقة ألماظة فى مصر الجديدة، والبدء فى أعمال نقل أسوار المبانى الخدمية بالشارع، بحضور نائب المحافظ والعميد حسن موافى، رئيس الحى، مع استمرار تلقى الحى لمستندات الحيازة لعقارات الصف الأول المطل على الشارع لصرف التعويضات للمواطنين، حيث تم صرف تعويضات لأكثر من 33 أسرة حتى الآن، وستتم أعمال التوسعة والإزالة بعد صرف التعويضات، وجارى المتابعة لحين الانتهاء، وذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

تطوير القاهرة التاريخية

وفى سياق متصل، انطلق مشروع تطوير القاهرة التاريخية، حيث تواصل أجهزة محافظة القاهرة بالتنسيق مع صندوق التطوير الحضرى أعمال الإزالات للمباني الخربة وبعض المحلات بمحيط مسجد الحاكم بحي وسط القاهرة، تمهيدا لانطلاق أعمال التطوير بمنطقة القاهرة التاريخية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل معوقات التنفيذ حال وجوده مع انطلاق أعمال التطوير للعقارات المحيطة بمنطقة مسجد الحاكم وشارع المعز لاستعادة الوجه الحضارى للعاصمة مع تطوير الوكالات القديمة، وتوفير أماكن بديلة للأنشطة غير المتوافقة مع طبيعة القاهرة التاريخية.