رئيس كوريا الجنوبية: نأمل في استئناف القمة الثلاثية مع الصين واليابان

قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، إنه يأمل في استئناف دبلوماسية القمة الثلاثية المتوقفة مع الصين واليابان من أجل السلام الإقليمي، وسط تحسن العلاقات بين سول وطوكيو والتي توترت منذ فترة طويلة بسبب القضايا التاريخية.

اجتماع هام في البيت الأزرق

جاء ذلك خلال اجتماع «يون» مع رؤساء البعثات الكورية الجنوبية في الخارج في البيت الأزرق بسول، اليوم الاثنين، وفقًا لبيان للمتحدث الرئاسي «لي دو-وون» أوردته وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب).

وشدد الرئيس الكوري الجنوبي، على أهمية المهام التي يضطلع بها العاملون على الجبهات الدبلوماسية، مشيرًا إلى ضرورة حشد كل القدرات الدبلوماسية لتحقيق انطلاقة أخرى لكوريا الجنوبية من أجل التغلب على الأزمات المتعددة.

جهود تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية واليابان وأمريكا

وتطرق إلى جهود إدارته لتعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتحسين العلاقات مع اليابان، وأشار إلى أنه يركز جهوده الدبلوماسية على تعزيز تضامن الحرية، داعيا الدبلوماسيين إلى بذل قصارى جهودهم لدعم ملف استضافة كوريا الجنوبية لمعرض «إكسبو 2030» العالمي في مدينة «بوسان» الساحلية الجنوبية.