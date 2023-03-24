وفد من تنسيقية شباب الأحزاب يلتقي سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة هونج جين ووك، وشهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا المشتركة؛ ومنها كيفية زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار في الطاقة النظيفة والحوكمة، ومسارات التعاون في مجالات السياحة والآثار والثقافة والاستثمار التكنولوجي والتعليم الفني، وكذلك فرص التبادل الطلابي وتبادل الخبرات البرلمانية.

الحوار الوطني وجهود لجنة العفو

تناول اللقاء مستجدات الحوار الوطني وجهود لجنة العفو وتمثيل المرأة والشباب في المناصب القيادية و البرلمانية.

وأكد وفد التنسيقية، ضرورة التعاون بين دول الجنوب العالمي، في كل المجالات في ظل الأوضاع العالمية المضطربة وخاصة في المجالات التنموية وقضايا المصير المشترك لهذه الدول.

وأثنى السفير الكوري الجنوبي على العلاقة المميزة بين البلدين وسبل التعاون في مختلف المجالات من خلال الوكالة الكورية للتعاون الدولي.

ميدالية التنسيقية للسفير الكوري الجنوبي

في نهاية اللقاء، أهدى الوفد ميدالية التنسيقية للسفير الكوري الجنوبي تقديراً له.

وحضر اللقاء من جانب التنسيقية، النائبة أميرة صابر، والنائب نادر مصطفي، عضوا مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة راجية الفقي، والنائب رامي جلال، عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية.