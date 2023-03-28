ناقد فني يشيد بمسلسل ضرب نار: بيقدم دروس في التمثيل

أثنى الكاتب الصحفي والناقد الفني عبدالله غلوش، على مسلسل ضرب نار، بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، والذي يعرض ضمن دراما رمضان 2023.

وكتب «غلوش» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في الوقت اللي ممثلين كتير بيعملوا فيه دور يعلم مع الناس ومبيعرفوش يخرجوا منه طول حياتهم، أحمد العوضي للمسلسل التالت على التوالي بيقدم كاركتر ينسي بيه الناس الكاركترات اللي قدمها قبله».

مسلسل ضرب نار

وأضاف: «حصل ده مع هشام عشماوي في الاختيار، وبعدها سيف الخديوي في اللي مالوش كبير، وبيتكرر النهارده مع جابر الكوماندا، أحمد العوضي نجح مع كل كاركتر من التلاتة إنّه يرسم له بروفايل معين بـ مشية معينة بفورمة وshape ولزمات وجمل تعلق وتعلم مع الناس وبقت ماركة مسجلة باسمه».

وتابع علو: «أحمد العوضي في كل مسلسل بيتطور عن اللي قبله، واللي عاجبني فيه إنّه عارف إن لسه مجابش أخره وإن عنده لسه كتير هيقدمه، واللي عاجبني أكتر هو إتقانه للهجة الصعيدية ولكنة أهل سوهاج كأفضل ما يكون، وتقريبا لغاية حلقة النهارده مفيش كلمة عدت أو جلّت منه، تقريبا ده أفضل مسلسل أشوفه لياسمين عبدالعزيز، بتمثل وهي مبسوطة ومرتاحة، عشان كده بتطلع أحسن حاجة عندها وقادرة تضحكك وتعيطك في نفس الوقت، وعارفة إمتى وازاي ترمي الإفيه في مكانه المظبوط، وبتعلي على العوضي في اللزمات كمان».

مشاهد ياسمين والعوضي في ضرب نار

وواصل علوش: «عاجبني علاقتها بأخواتها في المسلسل، واتأثرت في أكتر من مشهد ليها معاهم، خاصة المشهد اللي كانت بتشتري لهم فيه هدوم جديدة، والمشهد اللي كانت بتفتكر فيه والدها ووالدتها قبل ما يموتوا، كل مشاهد ياسمين مع العوضي بحسها حقيقية مش تمثيل، وعينيهم بتتكلم والموضوع ارتجالي أكتر ما هو مكتوب».

وأتمّ الناقد الفني منشوره: «عاجبني إن المسلسل فارد مساحة كبيرة ومهمة لوجوة شابة جديدة كتير، وتحديدا أحمد غزي وأيسل رمزي وإسراء رخا، مشاهد العظيمة سهير المرشدي كلها دروس في التمثيل، مها نصار في أفضل حالاتها، وجود إيمان السيد لوحدها في الكادر بيخليك تبتسم لا إراديا، أحمد الرافعي كعادته بينور في أي دور بيقدمه، للسنة التانية على التوالي الطفل منذر مهران بيقول إنّه هيكون مشروع نجم كبير، ماجد المصري وضياء عبدالخالق وانتصار وتامر نبيل لسه أدوارهم هتظهر أكتر في الحلقات الجاية، شكرا للسيناريست ناصر عبدالرحمن والمخرج مصطفى فكري».