مسلسل ضرب نار الحلقة 5.. حريق في ورشة أحمد العوضي

خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 5 تعرض جابر الكوماندا الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي ومهرة التي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، لجملة من المتاعب في الحلقة الخامسة من مسلسل ضرب نار.

مسلسل ضرب نار الحلقة 5.. حريق في أرض جابر وورشته

وفي أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 5 حرق رزق الذي يجسد شخصيته الفنان ضياء عبدالخالق، أرض جابر، وسط صدمة أهله وبكاء أمه وأخته، ووصل جابر إلى الأرض أثناء الحريق، ووعد أمه بأنه سيثأر للعائلة منه، اما ورشة الكوماندا في الحي الشعبي بالقاهرة، فقد احترق بالكامل أيضا، فرد بحرق أرض رزق، لكن جابر سرعان ما نفذ وعده لأمه وحرق أرض رزق، ليحصل على إشادة كبيرة من أمه التي رحبت بتصرفه.

مسلسل ضرب نار الحلقة 5.. حادث شقيقة مهرة

تستمر شقيقة مهرة التي تجسد شخصيتها الطفلة آيسل رمزي في الهروب من المدرسة لمقابلة صديقها، حيث علمها قيادة دراجته النارية، لكنها تتعرض لحادث.

وهنا تقع مهرة في ورطة، حيث تكون مطالبة بسداد 15 ألف جنيه حتى تخرج بها من المستشفى، وهو ما لم تستطع فعله، لكن زيدان صاحب المصنع الذي كانت تعمل بها أن يسدد المصروفات.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، ووتنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.