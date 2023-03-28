تفاعل الجمهور مع مشهد وداع مهرة وجابر في مسلسل ضرب نار: أداء قوي وواقعي

تفاعل عدد من جمهور مسلسل ضرب نار مع مشهد إخبار جابر لمهرة أنه سيعود إلى الصعيد مرة أخرى مع ابن عمه لإنهاء أزمة ثأر معه.

وقال تعليق: «أفضل مسلسل في رمضان، قصة واقعية قيمة، ورسالة أخلاقية، مفيش مشاهد خارجة، أداء قوي جدا ومبهر من نجمة كبيرة بحجم ياسمين عبدالعزيز، نظرات ولغة جسد لا يمتلكها سوى نجوم كبار.. المسلسل جذاب وأحداثه مشوقة وغير متوقع النهاية».

وأضاف: «أهم حاجة إن المسلسل ميتحرقش من أول حلقتين وتبقى نهايته متوقعة، ربنا يوفقكم، ونجاحكم زي قلوبكم، مخرج مجتهد صديق عزيز وغالي، أتقن وأبدع، وحقيقي العوضي بيثبت إنه نجم من طراز فريد متجدد، وياسمين أنت نجمة فوق العادة، وبتتفوقي على نفسك.. ربنا كرمكم»

وقال تعليق آخر: «بجد مسلسل تحفة، والحلقة جميلة، وكمية الحب اللي بينهم جميلة فعلا.. وغير كدة عيط بجد وهو ماشي»، وعلق آخر: «أجمل ياسمينا وأحلى عوضي.. أداء واقعي، برافو عليكم بجد».

مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.