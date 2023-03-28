عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونفذ المستوطنون الذين اقتحموا المسجد الأقصى يرافقهم عضو الكنيست السابق المتطرف أيهودا جليك، جولات استفزازية وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته، واستمعوا إلى شرح حول الهيكل المزعوم.

المستوطنون نفذوا جولات استفزازية

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه؛ لتأمين اقتحامات المستوطنين، وواصلت التضييق على دخول المصلين، كما منعت المصلين من الاعتكاف في المسجد وعرقلت دخولهم فجراً.