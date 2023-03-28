مسلسل سوق الكانتو الحلقة السادسة.. هل تتوتر الأوضاع في الحارة بعد عودة المعلم مدبولي؟

تعرض الحلقة السادسة من مسلسل «سوق الكانتو»، اليوم، على قناة DMC، في تمام الساعة 9 مساءً، بطولة أمير كرارة الذي يجسد شخصية طه القماش، ومي عز الدين التي تقوم بدور «راوية».

مسلسل سوق الكانتو الحلقة السادسة

ويعقد طه القماش صفقة مع المعلم مدبولي معلم الباعة السريحة، ليعود إلى السوق مرة أخرى، بشرط أن يستعيد بضاعة جده التي سرقها المعلم عوض، وبالفعل ينجح في العثور على البضاعة التي ادّعى عوض أنها غرقت في البحر، ويطالب أمير كرارة شيخ الحارة بأن يأخذ لهما حقهما أمام السوق.

وبدأت أحداث مسلسل سوق الكانتو، بوقوع طه القماش في مشاجرة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق.

وتنشأ قصة حب قوية بين طه القماش وفتاة، ويواجه العديد من الصعوبات خلال الأحداث، وتقع أحداث مسلسل سوق الكانتو، في عام 1920 ميلاديا داخل سوق البالة بوسط البلد.

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو

يعرض مسلسل سوق الكانتو حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي.

ويعرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة في التاسعة مساء على قناة DMC، وعبر منصة WATCH IT.