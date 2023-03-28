مواعید إعادة مسلسل سوق الكانتو الحلقة الخامسة في رمضان 2023

يتساءل الجمهور عن مواعید إعادة عرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمیر كرارة الحلقة الخامسة والقنوات الناقلة، خاصة بعدما جرى إعادة حلقة للمسلسل أمس، تزامنا مع بداية اليوم السادس لشهر رمضان المبارك.

مواعید إعادة عرض مسلسل سوق الكانتو

وحول مواعید إعادة عرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمیر كرارة الحلقة الأولى والقنوات الناقلة، ستكون الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا على شاشة قناة DMC والثانية الساعة 1 ظهرا، كما أنه من المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

يعرض مسلسل سوق الكانتو حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

أحداث وقصة مسلسل سوق الكانتو يشارك فيه عددا كبيرا من الفنانين، منهم، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

تفاصيل وأحداث مسلسل سوق الكانتو

تفاصيل وأحداث مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023 تدور في عام 1920 وتحديدا في سوق البالة بوكالة البلح، حيث يجسد أمير كرارة دور بائع في السوق، ويتشاجر مع عدد من البائعين في السوق، وتتسبب في إصابته بإصابات بالغة تؤدي إلى نقله إلى المستشفى.