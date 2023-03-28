تطهير وتعقيم المساجد وساحات صلاة التراويح في مرسى مطروح

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، تطهير وتعقيم المساجد والساحات الملحقة بها خلال شهر رمضان المبارك ، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، نظراً لزيادة أعداد المصلين في جميع الصلوات وخاصة صلاة التراويح بالمساجد.

تعقيم المساجد

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، استمرار جهود قسم التطهير والتعقيم في شهر رمضان دون توقف، حيث يتم بشكل دوري تطهير مبنى مجمع المحاكم والنيابة الإدارية والسنترال ومكاتب البريد والمنشآت الشرطية والحكومية، ضمن خطة المدينة اليومية لتعقيم أماكن تجمعات المواطنين في تلك المصالح .

مواجهة انتشار كورونا

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح اليوم، بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم في أماكن تجمعات المواطنين والأسواق والمصالح الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

تطهير شوارع مطروح

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح مواصلة أعمال التعقيم برش المبيدات بسيارات الضباب بالأحياء والشوارع والعزب ومقالب القمامة بالفترة المسائية بالتنسيق مع مديرية الصحة بقسم مكافحة العدوى للقضاء على الأوبئة والحشرات بنطاق المدينة.