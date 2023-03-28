دعاء ختم القرآن للميت في رمضان.. «اللهم افسح له في قبره مد بصره»

يكثر الصائمين في هذه الأيام المباركة من الشهر الكريم في الإكثار من ترديد الأدعية، وكذلك ختم القرآن على روح المتوفين من أسرهم وأحبابهم، ولكن قد لا يعلم البعض دعاء ختم القرآن للميت في رمضان، لذلك يستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز أدعية ختم القرآن الكريم للميت في رمضان.

دعاء ختم القرآن للميت في رمضان

وحول دعاء ختم القرآن للميت في رمضان، ذكر موقع دار الإفتاء المصرية، أنّ العلماء أخذوا وصول ثواب القراءة للميت من جواز الحج عنه ووصول ثوابه إليه؛ لأن الحج يشتمل على الصلاة، والصلاة تُقرأ فيها الفاتحة وغيرها، وما وصل كله وصل بعضه، فثواب القراءة يصل إلى الميت إذا نواه القارئ عند الجمهور، وذهب الشافعية إلى أنه يصل كدعاءٍ بأن يقول القارئ مثلًا: «اللهم اجعل مثل ثواب ما قرأتُ لفلان»، لا إهداء نفس العمل، والخلاف يسير، ولا ينبغي الاختلاف في هذه المسألة.

تعرف على دعاء ختم القرآن للميت في رمضان

ويمكن ترديد دعاء ختم القرآن للميت في رمضان كالتالي، «اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره، اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار» ، كما يمكن الدعاء «اللهم ارحمه رحمة تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع، واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين».

ويردد الكثيرون دعاء ختم القرآن للميت في رمضان، «اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره» وكذلك «اللهم اغفر واصفح عن ميتنا، وباعد بينه وبين فتنة القبر، واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك، لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب».