مظاهرات إسرائيل 2023.. نتنياهو يؤكد التوصل إلى اتفاقيات في النهاية

مع احتدام مظاهرات إسرائيل 2023، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل في خضم نقاش هام وسنتوصل إلى اتفاقيات في النهاية.

وبحث نتنياهو مع وزير الدفاع المقال يوآف جالانت، فإن الوضع الأمني، بشأن مظاهرات إسرائيل 2023 وفقا لما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أفاد مساعدون لوزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأنه مازال في منصبه حتى إشعار آخر، وذلك بعدما تسببت إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو له في بلوغ مظاهرات إسرائيل 2023 ذروتها.

استمرار مظاهرات إسرائيل 2023

وفى خضم مظاهرات إسرائيل 2023، والاحتجاجات التي وقعت أمس، أرجأ نتنياهو أمس التعديلات القضائية، ودعا إلى محادثات للتوصل إلى تسوية مع المعارضة المنتمية لتيار يسار الوسط.

وقال في خطاب نقله التلفزيون في وقت ذروة المشاهدة: «نحن في خضم أزمة تهدد الوحدة الأساسية بيننا... هذه الأزمة تحتم علينا جميعا التصرف بمسؤولية».

وأحدثت خطوته استقرارا في الاقتصاد الإسرائيلي الذي تسببت الاحتجاجات في اضطرابه، لكن بقيت التساؤلات حول مصداقية نتنياهو، بما في ذلك من داخل معسكره، بعد معارضة بعض زملائه البارزين في حزب ليكود.

ودعا وزير الدفاع جالانت الذي خرج يوم السبت عن السرب بدعوته علنا إلى وقف التعديلات، بدعوى منع تسرب الاحتجاجات المناهضة لها لصفوف الجيش. وفي اليوم التالي، قال نتنياهو إنه سيقيل جالانت.

وفي الظروف المعتادة، كانت مثل هذه الإقالة لتدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، لكن مساعدين لجالانت قالوا إنه لم يتلقَ خطاب الإخطار المطلوب رسميا لبدء عد تنازلي لمدة 48 ساعة لإقالته من منصبه، وإنه يواصل العمل إلى أجل غير مسمى وفقا لشبكة «سكاي نيوز»، وعندما سأل متحدثون باسم نتنياهو وحزب ليكود عن إمكانية بقاء جالانت أو استبداله، لم يكن لديهم تعليق على الفورعلى مظاهرات إسرائيل 2023.

63% من الإسرائيليين يعارضون إقالة وزير الدفاع

وأظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 12 التلفزيونية الأعلى تصنيفا في إسرائيل أن 63% من الإسرائيليين، و58% من ناخبي ليكود، يعارضون إقالة جالانت، ودعمت أغلبية مماثلة وقف نتنياهو للتعديلات، فيما أعلن قادة الاحتجاجات أنهم مستمرون في التظاهرات، معتبرين أن تصريحات نتنياهو بشأن مظاهرات إسرائيل 2023 مناورة.