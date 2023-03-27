هدنة مؤقتة بين اتحاد عمال إسرائيل ونتنياهو بعد تعليق العمل بالتعديلات التشريعية

بعد تراجع رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو عن قراره بالتعديلات التشريعية في مجال القضاء، رد الاتحاد العام للعمال في إسرائيل، على الأمر بإعلان تعليق الإضراب المفتوح، في الوقت الذي رحب السياسيون الإسرائيليون بقرار رئيس الوزراء الأخير.

تعليق العمل بالتعديلات التشريعية

وخرج رئيس الوزراء مساء اليوم الإثنين بحسب قناة «سكاي نيوز عربية»، ليعلن تعليق العمل بالتعديلات التشريعية الخاصة بتعديل النظام القضائي والذي تسبب في تظاهرات واسعة في البلاد هي الأكبر في البلاد منذ 3 أشهر، وأوضح نتنياهو أن مناقشة التعديلات ستكون في الدورة البرلمانية المقبلة والتي ستتم عقب احتفالات عيد الفصح في الفترة من 5 إلى أبريل المقبل.

ماذا قال الاتحاد العمالي العام في إسرائيل؟

بدوره خرج الاتحاد العمالي العام في إسرائيل «هستدروت» مساء الاثنين، إنهاء الإضراب العام الذي بدأه صباحا، وأوضح آرون بار، رئيس الهستدروت، في بيان: «في أعقاب إعلان رئيس الوزراء أعلن إنهاء الإضراب»، بدوره رحب زير الدفاع الإسرائيلي المقال يواف جالانت، بتعليق التشريع لصالح المفاوضات.