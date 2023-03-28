وصول أتوبيس المكتبة المتنقلة لمطروح.. يضم 10 أقسام متنوعة

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وصول مشروع أتوبيس المكتبة المتنقلة لمكتبة مصر العامة، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، للمساهمة في نشر الوعي والثقافة على مستوى المحافظة في الفترة من 28 مارس وحتى 4 أبريل المقبل، وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان، نائب المحافظ، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ورئيس مجلس إدارة المكتبة، والنائب جمال الشورى والنائب حسن أبو قديرة وأسامة المرسي، مدير مكتبة مصر العامة بمطروح، وعدد من العاملين بالمكتبة.

أتوبيس المكتبة المتنقلة

وتابع محافظ مطروح أقسام المكتبة المتنقلة التي تضم 10 أقسام ثقافية مختلفة وشاشة سينما ومظلة، مشيداً بها وما تضمه من أنشطة وفعاليات مختلفة، موجها بالإعلان عن خطة عمل أتوبيس المكتبة المتنقلة خلال فترة تواجده لتحقيق الاستفادة المرجوة منه.

المكتبة تجوب المدن والقرى

وقال محافظ مطروح، اليوم في بيان، إن المكتبة المتنقلة ستجوب أماكن مختلفة بمدن ومراكز المحافظة وقرى حياة كريمة للوصول إلى جميع أبناء المحافظة في المناطق النائية والتي يصعب على سكانها الوصول إليها لزيادة وعيهم بأهمية القراءة ودورها الفعال في تكوين الشخصية.

خطة المكتبة المتنقلة

وأوضح أسامة المرسي، مدير مكتبة مصر العامة، أن خطة عمل الأتوبيس كالتالي:

- اليوم الثلاثاء 28 مارس بمقر المدرسة اليابانية.

- الأربعاء 29 مارس في قرية زاوية العوامة بمركز الضبعة.

- الخميس 30 مارس صباحا بقرية سيدي شبيب بمدينة الضبعة.

- الخميس 30 مارس مساء في حديقة كليوباترا بمطروح.

- الجمعة 31 مارس صباحا مركز شباب مطروح.

- الجمعة 31 مارس مساء حديقة الغزالة.

- السبت والأحد 1 و2 أبريل المقبل قرية بهي الدين بسيوة.

الدفع بالمكتبة بالمناطق المحرومة

ووجه محافظ مطروح بالدفع بالمكتبة المتنقلة بالمناطق المحرومة غير متوفر بها المكتبات لتحقيق الاستفادة المرجوة وتوفير الخدمات الثقافية لأبناء المحافظة، ولفت أنه جار تنفيذ أتوبيس متنقل بالمحافظة وفقا للمواصفات المحددة، وذلك تحقيقا لخطة الدولة في خلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي باستراتيجية مصر 2030.