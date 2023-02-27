شاب يحول الـ«توك توك» إلى مكتبة متنقلة.. «واي فاي ومواصلات وتثقيف ببلاش»

أثناء قيادة الـ«توك توك» الخاص به والعمل عليه، فكر في أسلوب جديد وشكل مختلف يمكن من خلاله تغيير شكل العربة الصغيرة المعروف، أيام من التفكير إلى أن هداه تفكيره لتحويل الـ«توك توك» إلى مكتبة متنقلة، يمكن للزبون التمتع بوقته والاستفادة منه قبل الوصول إلى المكان المحدد، فوضع عبد الكريم البربري روايات للقراءة وشبكة متنقلة «واي فاي».

عبد الكريم البربري، من مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، قرر تحويل التوك توك إلى مكتبة، فوضع أوراق صغيرة بها أقوال ونصائح ونكات، وروايات للقراءة، بالإضافة إلى شبكة ماي فاي مجانية، بها شريحة هاتف محمول، وفق حديثه لـ«الوطن»: «حبيت أكون مُختلف عن جميع الموجودين وأعمل حاجة تغيرني وتميزني، بدأت بملصقات وكانت حاجة جديدة على الزبائن وبتفرحهم».

روايات للقراءة وماي فاي لتصفح الإنترنت.. جولة جديدة مع توك توك «عبد الكريم»

بدأ «عبد الكريم» في تطوير فكرته، فكانت الروايات، ثم الجهاز الصغير المتنقل الـ«ماي فاي»، ومصاحف لقراءة القرآن ومعطر هوائي وشاحن آيفون وسامسونج، وشاشة عرض صغيرة للفيديوهات: «عملت واي فاي مجاني لكل الركاب، اللي بيركب بقوله لو عاوز تفتح نت مجاني عندي، وبكتب له الباسورد، كان خطي شركات وبيجيلي عليه أكتر من 40 جيجا نت، مكنتش عاوز الزبائن يحسوا بأي ملل».

يقرأ الزبائن الكتب أثناء رحلتهم مع «عبد الكريم»، وبعضهم يستخدم الإنترنت طوال الطريق، وازداد عدد زبائنه نتيجة تغيير التوك توك، فأصبح زبون دائم للعديد من الناس: «اللي بيركب معايا بياخد رقمي وببقى زبون دائم ليهم، وكمان بيعرفوا أصدقائهم عليا»، وأكد أن جميع الرُكاب يتفاجئون من مظهر التوك توك من الداخل ومحتوياته: «الناس بتتفاجأ وبتحب تركب معايا على طول».

لافتة صغيرة على التوك توك.. يمكنك الاستمتاع بهذه المميزات أثناء الرحلة

لافتة صغيرة على ظهر التوك توك، وضعها «عبد الكريم»، كُتب عليها محتوياته ومميزاته التي يمكن الاستمتاع بها أثناء الرحلة، يروي: «كنت كاتب كل المميزات في الفيديو، يوجود واي فاي ويوجد روايات ويوجد مصحف، ويوجد مُعطر، وغيرهم».